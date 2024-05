Angustias de caja en el gobierno del cambio

Lo que nos temíamos es cada vez más evidente: el presupuesto del año 2024 fue hecho bajo premisas erradas. Entonces el Gobierno tiene un déficit de caja para el final del año, grande. Es por eso que insisten en una Reforma Tributaria que dadas las condiciones políticas no es viable.

Por primera vez en la historia económica de Colombia se incluyó como ingreso en el Presupuesto General de la Nación del año posibles recaudos extraordinarios que no se han dado. Es más, ni se han empezado a gestionar. Aquí pasa lo que le ha sucedido a Petro durante toda su vida: sus palabras y pensamientos van a otra velocidad de su capacidad de actuación. Si él hubiera cumplido a hoy el cinco por ciento de lo que promete, estaríamos mucho peor.

El decrecimiento de la economía es la única política del Gobierno que se ha venido cumpliendo. Con ello ha disminuido el recaudo del IVA. Además, los dividendos de Ecopetrol no han sido los esperados. Así, los problemas de caja vienen porque vienen.

Independientemente que muchos de los ministerios y entes gubernamentales no hayan ejecutado gran parte del presupuesto asignado, no es claro que los recursos puedan pasar de un lado a otro, a donde sí los necesitan. El caso más notable es el del nuevo Ministerio de la Igualdad, que no ha ejecutado ni el uno por ciento del presupuesto.