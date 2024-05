Asociarse con la grandeza: lecciones de Jim Simons y más allá

Peter Thiel y Facebook (Meta)

Don Valentine y NVIDIA

John Muse y Mercado Libre

Durante su tiempo en Stanford, Marcos Calperin, un estudiante argentino, concibió la idea de una plataforma de comercio electrónico para América Latina. Con el respaldo de un inversor temprano, Calperin presentó su concepto al fundador de Hicks Muse private equity, John Muse, aprovechando la oportunidad después de una conferencia. Muse, junto con pesos pesados como Goldman Sachs y JP Morgan, compró la visión, lo que llevó al lanzamiento de la plataforma en 1999. En 2001, eBay adquirió una participación del 19,5 %, luego vendió sus operaciones brasileñas a Mercado Libre. La empresa salió a bolsa en NASDAQ en 2007 (MELI US), recaudando US$ 333 millones a US$ 18 por acción. Desde entonces, sus acciones han aumentado 43 veces. eBay salió en 2016, y en 2019, MELI firmó una asociación con PayPal, que inyectó US$ 750 millones. La fortuna del CEO Calperin ahora se estima en US$ 3,3 billones, con una participación del 9 %.