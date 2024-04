Del seguro social a la administración de fondos de pensiones

Con solo 1,7 hijos de capital humano que generen ingresos para pagar pensiones, si el sistema no ajusta esa tasa de reemplazo, automáticamente genera más deuda pública que deberán pagar las futuras generaciones con mayores impuestos. Generaciones que, además, muy seguramente verán sus beneficios pensionales muy deteriorados –con mesadas más bajas, más aportes y mayor edad de pensión– y enfrentarán los costos del cambio climático. Para evitar al menos el primer tipo de injusticia generacional, la caída del “ahorro en hijos” debe ser compensada por ahorro en otro tipo de “activos”. Es decir, si queremos tener seguridad de ingresos durante el retiro, buena parte del ingreso laboral que antes destinaba cada hogar en criar casi siete hijos en promedio, debería ahorrarse para la vejez.

Desafortunadamente, el tránsito de un esquema tipo Seguro Social a uno de ahorro pensional no ha sido satisfactorio. Una de las causas es que el ahorro depositado en los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual en Colombia no se invierte en función del objetivo de optimizar la mesada pensional que recibe cada uno de sus afiliados. La razón es que dichas inversiones están, en buena parte, determinadas por una regulación extremadamente inadecuada, que no tiene un sustento riguroso y que es incompatible con ese objetivo principal de cualquier pilar de pensiones contributivo. Por ejemplo, con la regulación actual, las AFP deben cumplir con una rentabilidad mínima calculada con base en un portafolio de referencia que nada tiene que ver con el objetivo de generar ingresos estables y razonablemente previsibles para los individuos. Es decir, la regulación actual y, por ende, las decisiones de inversión de las AFP están basadas en parámetros y lógicas que nada tienen que ver con el objetivo de pagar pensiones. El ahorro pensional debería ser un medio para lograr un ingreso estable que reemplace el ingreso laboral durante la jubilación, pero el marco legal y regulatorio del sistema de capitalización ha sido el principal obstáculo para que las inversiones de los fondos se conciban en función de ese objetivo.