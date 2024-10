Desacuerdo nacional

Los colombianos fuimos los últimos en Suramérica en tener un gobierno de izquierda, parecía una utopía, al final lo lograron en el 2022 donde se les alinearon los astros, Petro no tuvo nunca un candidato fuerte contra quien competir, aunque lo más importante que sucedió para que lo lograran fue generar una gran polarización nunca antes vista en el país.

Ya sentados en el poder desde el 2022 todo les quedó grande. No tenían dentro de sus líneas personas preparadas para hacer los cambios que pretendían. No conocían tampoco el manejo del Estado. Pero de lejos el principal problema es Petro, una persona que no tiene ninguna capacidad de generar consensos ni acuerdos a menos que sean acogiendo sus ideas; un mago para criticar, pero un fracaso para ejecutar cualquier cosa. Todo se le quedó en retórica, en proyectos sacados más de la fantasía que de la realidad. De todas maneras, sí han hecho mucho daño: la inversión está totalmente deprimida y Ecopetrol, la compañía más grande del país y estandarte de las finanzas públicas, en franco declive.