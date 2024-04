Hasta pronto Maren

Tu misión era cuidarnos, era saber que estábamos bien y lo hiciste hasta el final. Aprendí de ti más cosas que de muchos humanos. Aprendí a ser paciente, a dar amor en todos los momentos, a querer a otros, incluso por encima de mis propios dolores, a ser paz y a la vez a ser acción. Contigo descubrí el mejor concepto de empatía; ante la tristeza solamente verte traer un peluche y acostarte al lado a acompañarme. Sin consejos no pedidos, ni juicios, ni opiniones de sobra.

Gracias Maren, porque en las mañanas, cuando estaba cansada y a veces no muy bien de salud, me presionabas con tu colita y tus saltitos a que me parara a entrenar contigo. Tú venías a cuidar, a unir, a divertir, a ser un apoyo sicológico para quien lo necesito en el camino. Por eso todos te amamos por igual, porque ofrecías a todos el mismo amor.