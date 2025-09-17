La curva de campana de la verdad: cómo las ideas como las cripto pasan de ser ridículas a inevitables

Las ideas no aparecen ni conquistan el mundo de la noche a la mañana. Se infiltran, son objeto de burlas, luchan por sobrevivir y, eventualmente, se instalan como si siempre hubieran estado allí. Esa es la historia del progreso, y es una historia que se repite en formas grandes y pequeñas, desde la música hasta el dinero.

Toma la curva de adopción gaussiana: un nombre elegante para algo bastante simple. Imagina un gráfico en forma de campana que muestra cómo las innovaciones se extienden en la sociedad con el tiempo. Al principio, solo un puñado de almas audaces —los innovadores— se lanzan: son quienes trastean en garajes, ignorando las miradas de reojo. Luego vienen los adoptadores tempranos, que ven el potencial y difunden la palabra.

La curva alcanza su pico cuando la mayoría temprana se une, seguida por la mayoría tardía, que espera hasta que sea seguro, y finalmente por los rezagados, que resisten todo lo que pueden. Súmalo todo acumulativamente y obtienes una línea en forma de S: lenta al principio, luego un crecimiento explosivo y, finalmente, estabilidad cuando todos están a bordo. No es solo matemáticas; es naturaleza humana. Resistimos el cambio hasta que no podemos, y luego fingimos que lo vimos venir desde siempre.

Rick Rubin lo entendió mejor que la mayoría. En los años 80, el rock y el hip-hop eran como aceite y agua: mundos separados, con fans en cada lado burlándose del otro. Aerosmith, las leyendas del hard rock, se desvanecían rápidamente, atascados por drogas y ventas estancadas.

Run-D.M.C., los pioneros del hip-hop, estaban en ascenso, pero atrapados en un nicho. Rubin, el productor con don para detectar potencial enterrado, los arrastró juntos para un remake de Walk This Way. Al principio, fue ridiculizado: los rockeros lo llamaron truco y los puristas del hip-hop lo vieron como traición. Luego vino la oposición: discusiones en el estudio, dudas de las discográficas. Pero cuando esa pared se derrumbó en el video musical (literalmente), la canción explotó, llegó a las listas y revivió a Aerosmith mientras catapultaba el hip-hop al mainstream. Lo que comenzó como un experimento extraño se convirtió en modelo para fusiones de géneros. Rubin no inventó la fusión; solo lo cronometró bien, cabalgando esa curva de adopción desde el ridículo hasta la revolución.

Bitcoin | Foto: Semana

Las cripto se sienten muy así hoy. Bitcoin se lanzó en 2009 como un experimento peculiar —“dinero mágico de internet”, lo llamaban, con más de una risa. Luego llegó la reacción: reguladores la reprimieron, críticos lo etiquetaron como burbuja o peor. Pero mira dónde estamos en 2025: las instituciones compran, los ETF fluyen y empieza a sentirse inevitable. No se trata solo de monedas; es la tokenización de todo.

Imagina convertir activos del mundo real —casas, arte, acciones— en tokens digitales en blockchains como Solana. No más papeleo interminable o intermediarios: podrías poseer una fracción de un Picasso o de un apartamento en Manhattan con un clic. Esto renueva el viejo sistema fiat, ese mundo torpe de dólares y euros, haciendo las finanzas más rápidas, justas y sin fronteras. Está emergiendo ahora, en la fase de mayoría temprana, donde el crecimiento real se acelera.

Los gráficos cuentan la historia. En el gráfico superior, el precio de Bitcoin abraza esa curva en S de adopción: comenzó lento con innovadores en los 2010, aceleró con los adoptadores tempranos en los volátiles 2020.

Para 2025, está en $113,130, pero el pronóstico de ley de potencia (esa línea roja discontinua) apunta a un ascenso constante: alrededor de $208.000 para 2026, $288.000 en 2027, superando $1 millón para 2031, y alcanzando un impresionante $15.7 millones para 2045. No es una línea recta; los mercados nunca lo son. Pero, a medida que la adopción se extienda a la mayoría tardía —piensa en bancos cotidianos y pensiones— podría hacer que esos números parezcan conservadores.

La historia de Solana es más joven, lanzada en 2020 a la sombra de Bitcoin. Su gráfico muestra un viaje más accidentado: desde $1.51 al inicio, alcanzando alrededor de $120 en 2021 (suavizado aquí para reflejar los altibajos salvajes), cayó a $30 en el invierno cripto de 2022 y luego rebotó hasta $242 en 2025.

El pronóstico se recalibra para el ritmo más rápido de Solana: con una ley de potencia ajustada sugiere $427 en 2026, $583 en 2027, cruzando $1.000 para 2028, y alcanzando alrededor de $8.823 para 2045. ¿La ventaja de Solana? Velocidad y bajos costos, perfectos para esa ola de tokenización —convirtiendo el lento molido del fiat en acceso instantáneo y global.