La gente que no olvidaremos

Dentro de esta dinámica, reflexioné sobre aquellas personas que no olvidaré en mi vida profesional, desde la perspectiva de entender que soy responsable de mis acciones y que, en general, más bien he tenido buena energía a mi alrededor y solo he tenido que gestionar algunas consecuencias de mis propias decisiones.

Me pregunté entonces a quién no olvidaré y pensé en algunos jefes (creo que hay un par que ya olvidé), en algunos seres que me persiguieron y no me hicieron la vida fácil, en otros que me ayudaron a crecer y, definitivamente, en aquellos que lograron que un tsunami me convirtiera en una mejor persona.