La robolución pensional

Decir que el sistema pensional que tenemos los colombianos en este momento no necesita reformas sería decir mentiras. Claro que las necesita. El problema radica en que la Reforma que se tramita en el Congreso y que tiene posibilidades de ser aprobada es totalmente contraria a lo que verdaderamente se debe hacer.

El diagnóstico es claro. Son muy pocos los colombianos que al final de sus días llegan a tener una pensión, como también es conocido que muchas de las pensiones altas no tienen ninguna correlación con lo aportado o ahorrado, y que la rigidez del régimen laboral colombiano es la principal tranca para mejorar el sistema pensional.

Lo que no es tan claro es lo que quiere hacer esta reforma. Convertir en pensión un subsidio como el del adulto mayor, que debería ser pagado del presupuesto nacional, y no con recursos que pertenecen a los que cotizan a su pensión (por lo tanto, la futura pensión de estos ahorradores será menor), es una clara expropiación de una parte de sus ahorros.

Adicionalmente, pretenden acabar la herencia de las Pensiones del sistema privado, otro robo. Como así que mis ahorros de toda una vida no pueden ser heredados por mis hijos, absurdo.

Es inconcebible que tanto el gobierno como el Congreso no se den cuenta de que la mejor reforma es acabar Colpensiones. Ese es el problema. Es un régimen que está mandado a recoger en el mundo. Los supuestos estadísticos sobre los que funcionaba no existen hoy en día. La famosa pirámide donde los que van entrando al sistema pagan las Pensiones de los mayores ya no cuadra. Sencillamente, cada día las familias tienen menos hijos y los adultos viven más años. Esto es de sumas y restas.