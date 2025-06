La yerba mala y un problema masivo de psicología colectiva

Algunos se lanzaron a hablar de autoatentado. Otros celebraron un contradictorio ‘Concierto de la Esperanza’, que luego se complementó con coladas masivas en Transmilenio. Y el muy teórico jefe de Estado no fue capaz de decir el nombre de Miguel en su alocución caótica y vacía, pero sí se embriagó en referencias inconexas a filósofos que, probablemente, ni entiende.

La psicología de masas, la misma que analizó Gustave LeBon a finales del siglo XIX, es una jungla en la que aumenta el dolor cuanto más profundamente la visitamos. En ella, una sociedad tiene mucho que perder, no solo la identidad individual, sino su propia humanidad y empatía. LeBon lo explicó muy bien, porque con el contagio mental, las “masas no razonan (…) no toleran ni discusión ni contradicción”.