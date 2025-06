‘Morir con cero’

Se quejó dos horas de su trabajo y de la empresa en la que ya lleva 18 años. No suele ser negativo, así que —supuse— el momento lo tiene sobrepasado. Se veía agotado e, incluso, creo que más bien abrumado. A sus 52, su salud le está cobrando un poco el exceso de trabajo y trasnocho de las décadas anteriores y él lo sabe.

Le dije que estaba bueno pensar y sentirse debilucho (vulnerable, con palabras correctas) y que al final no siempre tiene que poder con todo. Le hice la pregunta más importante: ¿ya hiciste bien tus cuentas para poder irte? Tuvimos un momento incómodo porque, aunque me dio vueltas, realmente las cuentas no estaban bien hechas, así que nos tocó comer más queso para empezar una nueva conversación.