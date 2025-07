No logro conseguir trabajo

He recibido tantas llamadas de amigos, conocidos y tantas hojas de vida que hoy quisiera hablar de las dificultades que hay para conseguir empleo. Varios amigos que se quedaron sin trabajo por diferentes causas han estado casi un año o más buscando opciones sin resultados. Las cifras pareciera que no están peor pero lo que sientes en el ambiente dice otra cosa.

El desempleo en Colombia no es solo una cifra publicada mes a mes, es una expresión de las profundas desigualdades económicas, sociales y territoriales que ha enfrentado el país a lo largo del tiempo. Analizar su evolución histórica y sus tendencias actuales no solo permite entender el estado del mercado laboral, sino que ayuda a reflexionar sobre los desafíos estructurales que impiden una inclusión efectiva de todos en la vida productiva, en un proyecto de empleabilidad que no haga crecer el desasosiego o desmotive a continuar en el país a profesionales excelentes.