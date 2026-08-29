No sé si quiero conocerlo

Lupe se quedó callada cuando llegó su nuevo colega. En teoría tenía un perfil increíble y una hoja de vida de concurso, pero su abuela decía que por el desayuno se sabe cómo va a hacer el almuerzo y Lupe empezó a leer entre líneas que no había muy buena energía en esta nueva adquisición para el equipo.

La buena comunicación se está perdiendo. Vivimos en un momento donde parece más importante que nos escuchen, que nos vean, sin importar mucho a quién ponemos atención. Se pierde el poder de conversar para entrar en la aburrida etapa unidireccional de que nos vean.

Y aquí entra un concepto hermoso, muy cercano a la comunicación genuina: la presencia ejecutiva. Qué es lo que mostramos, qué proyectamos. Las personas no recuerdan tanto lo que dijimos, sino cómo las hicimos sentir mientras lo decíamos.

Los mejores libros sobre presencia ejecutiva coinciden en una idea poderosa. El liderazgo no se proyecta únicamente a través de argumentos inteligentes o de una impecable presentación de PowerPoint. El liderazgo se percibe antes de que aparezca la primera diapositiva. Está en la manera de entrar a una sala, en la postura, en la mirada, en los silencios, en la capacidad de escuchar y en esa compleja combinación de señales no verbales que transmiten confianza, seguridad y autenticidad.

El colega de Lupe no estaba haciendo su entrada de una manera muy asertiva. En su comunicación se veía arrogancia y tal vez muy baja intención de escuchar lo que los demás tenían que decir. Su mirada no era directa, su sonrisa impostada y sus historias en redes sociales le delataban un halo de un ego centrado en lo maravillosa que era su propia existencia.

Durante años, las organizaciones premiaron a quienes dominaban el discurso. Hoy entendemos que el verdadero impacto ocurre cuando el mensaje verbal y el no verbal están alineados. De poco sirve hablar de empatía con los brazos cruzados y la mirada perdida en el celular. Resulta difícil inspirar confianza cuando la voz transmite nerviosismo o cuando el lenguaje corporal refleja inseguridad. Las personas son extraordinariamente sensibles a estas contradicciones, incluso cuando no son conscientes de ellas.

La comunicación no verbal es, en muchos sentidos, el idioma oculto del liderazgo. Los ejecutivos más influyentes suelen dominarlo sin necesidad de convertirlo en una actuación. Su presencia comunica antes que sus palabras. Saben cuándo mantener contacto visual para demostrar interés genuino. Entienden el valor de una pausa para reforzar una idea.

Lo interesante es que la presencia ejecutiva no es un talento reservado para unos pocos. Tampoco es una cuestión estética ni de carisma innato. Es una disciplina de autoconocimiento. Los líderes con mayor impacto suelen haber desarrollado una profunda conciencia sobre cómo son percibidos por los demás. Comprenden que cada interacción envía señales.

En el mundo corporativo actual, donde muchas reuniones ocurren a través de una pantalla, la comunicación no verbal ha adquirido nuevas dimensiones. Una cámara apagada puede interpretarse como distancia. Una mirada permanente hacia otra pantalla puede percibirse como desinterés. Incluso en entornos virtuales seguimos evaluando la energía, la presencia y la conexión emocional de quienes lideran. La tecnología cambió el escenario, pero no modificó nuestra naturaleza humana.

La comunicación no verbal más poderosa no es la que se aprende como una lista de técnicas para parecer líder. Es aquella que surge cuando existe coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que expresamos. Las personas detectan rápidamente la diferencia entre la confianza genuina y la representación teatral de la confianza.

En una época obsesionada con perfeccionar discursos y construir narrativas, vale la pena recordar que el impacto verdadero muchas veces se encuentra en aquello que no decimos. Más allá del ego. Porque las palabras pueden informar, convencer e incluso emocionar. Pero la presencia es la que permanece. Y esa presencia se construye, en gran medida, a través de la comunicación silenciosa que enviamos cada día.

Al final, la gran lección de la presencia ejecutiva es que liderar consiste en convertirse en una persona cuya sola presencia haga que los demás quieran escuchar. Y para lograrlo, las palabras son apenas el comienzo. El lenguaje no verbal es el verdadero amplificador del impacto. Cuando traté de explicarle todo esto a Lupe, me dijo: “La verdad, ya no sé si quiero conocerlo”.