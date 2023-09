Nadie está diciendo que hacer oposición iba a ser una tarea fácil, pero hasta ahora el Gobierno Petro va ganando por goleada. No solo ha podido hacer lo que le ha dado la gana, sino que ha logrado burlarse de todos.

Sabíamos desde antes que eran los magos del engaño, de hacer creer a los colombianos que los tenemos acorralados cuando en realidad manejan a la perfección la guerra de guerrillas. Atacan por diferentes flancos, por ejemplo, regalan pequeños trofeos o triunfos a la oposición, pero, en realidad, están metiendo goles de antología.

Los organismos de control han sido unos invitados de piedra hasta ahora. La Procuraduría General de la Nación no ha hecho absolutamente nada: mucha rueda de prensa, pero no ha parado ningún nombramiento ni destituido a nadie. Nunca antes un gobierno había nombrado a tantas personas que no cumplen con los mínimos requerimientos para los cargos, ni en estudios, ni en experiencia, y no ha pasado nada. El Gobierno, y especialmente el servicio diplomático, está plagado de incompetentes.

El Consejo Nacional Electoral, que es el ente encargado de hacer la revisión de los números de la campaña de Petro Presidente, va a paso de tortuga revisando lo que ya todos sabemos, que se gastaron muchísimos más recursos de los que reportaron, que además entraron recursos non santos. Nadie entiende cómo sigue el gerente de la campaña, Ricardo Roa, como flamante presidente de Ecopetrol: ¡indignante!

Aunque están radicadas más de cuarenta demandas contra Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el único ente que lo puede investigar, es el momento que ni siquiera han nombrado a quien será el juez. La demostración más clara de lo poco que le importa al Gobierno lo que piense el país es el nombramiento de Laura Sarabia en el Departamento de Prosperidad Social después de haber salido de la Secretaría General de palacio por manejos irregulares, maletas de efectivo y uso indebido del polígrafo. Esta es una investigación que tiene hasta muerto.

La estrategia más importante de campaña, la que les dio el triunfo final fue la de redes sociales. Gastaron muchísimos recursos en bodegas, creando tendencias positivas para ellos y negativas a los contradictores. Acabaron hasta con la reputación de las gallinas. Hoy todos esos jóvenes siguen apoyando al Gobierno con cargos en las entidades públicas, con buenos salarios y obviamente siguen golpeando día a día a los contradictores del Gobierno.

Aunque las grandes reformas se le han complicado en el Congreso, ahí van. Siguen comprando congresistas y ganando espacio. Es posible que terminen pasando más por ineficacia de la oposición que por mermelada del Gobierno.

Pero lo más indignante ha sido el mal manejo y el despilfarro de recursos al menudeo. Esto va desde la contratación de un masajista y coreógrafo para la primera dama con recursos públicos, hasta los millonarios contratos entregados a las organizaciones indígenas para luego poder utilizarlas en las concentraciones y marchas a favor del Gobierno. Millones y millones de pesos botados a la caneca.

Personalmente, no sé dónde vayamos a parar, pero al paso que vamos con la creación de sus milicias y el millón de pesos para que los bandidos dejen de delinquir, nos van a meter la constituyente auspiciada con la mal llamada ‘paz total’ y vamos a terminar teniendo a Petro indefinidamente en el poder si no nos despertamos de una vez por todas.