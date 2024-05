¿Se desinfla la transición energética?

Como lo han reseñado diversos medios y organizaciones, todo parece indicar que la velocidad en que se debería llevar a cabo la transición energética en el mundo entero no se va a cumplir, especialmente en lo que se refiere al transporte.

Mientras que el operador de un vehículo no tenga la certeza de poder recargarlo, no va a hacer la transición de un modelo convencional a uno eléctrico. Con la notable excepción de Noruega y Suecia, el compromiso de imponer una red de estaciones de recarga o no se cumplió, o se está cumpliendo a medias.