Solo quieren el mugre billete

Las razones fundamentales por las cuales el gobierno anda ansioso buscando recursos son por haber desarrollado mal el presupuesto con un aumento inusitado de unos gastos que se vuelven permanentes como los subsidios y unos ingresos que no son tan ciertos, ya que dependen de variables no controlables, como pleitos de impuestos y arbitramentos. El hueco anual es de aproximadamente diez billones de pesos, según analistas de una de las calificadoras de riesgo internacional.

Adicionalmente, el Carf, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, advirtió que no se va a cumplir este año con los límites del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esto implica seguramente un mayor endeudamiento a una tasa de interés más alta, que en el mediano plazo genera un efecto cascada, de mayores intereses y aumento del endeudamiento como porcentaje del PIB a futuro.

Cada día tengo más claro que no aplicar el artículo 109 de la Constitución, por medio del cual se pierde la investidura por recibir recursos no registrados en la contabilidad de la campaña, es un riesgo que nos puede llevar al fin de la democracia, a que no haya elecciones en el 2026.