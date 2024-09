¿Tienes una lista de deseos?

Hoy quiero hablar de sueños. No vamos con nada negativo, ambiente ‘Vuca’, incertidumbre o locuras de ambiente. Quiero hablar de algo que cada uno puede controlar y los americanos llaman bucket list , pero que no es otra cosa que la lista de deseos que quieres y debes cumplir antes de partir de este planeta.

La lista de deseos no tiene edad, pero eso sí tiene fecha límite, porque debes cumplirla en esta vida. Empieza a pensar tus cinco cosas (pueden ser 10 o 15 también) pendientes por hacer, esas que con excusas como “no tengo tiempo”, “los niños no me dejan”, “no me alcanza la plata”, has dejado archivadas. Quítales el polvo y comienza a operarlas.