Conversación Poderosa

He tenido varios maestros en la vida. Algunos me han enseñado a través del ejemplo, por su gran fuerza y otros definitivamente por lo desubicados e inconsistentes, creo que como muchos esta fue la forma como aprendí en medio de la vida profesional, qué quería ser cuando grande.

En la búsqueda de cómo avanzar y encontrar lo que realmente quieres, sin importar en qué momento de tu vida estás, he visto de manera consciente a mis maestros. También he aprendido que la gente más difícil, la que más daño te quiere hacer al final, son esos maestros, pero no te das cuenta. Y definitivamente ahora entiendo que las conversaciones difíciles son las que más te guían y te muestran la luz.