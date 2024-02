Tu plan no es de tu jefe

El crecimiento o el plan de carrera no depende de la empresa donde trabajo. Depende enteramente de mí. De que quiero hacer, de que aporto y sobre todo de cómo me preparo para el sitio al que quiero llegar. Si mi plan es tener la posición de mi jefe en tres años, qué estoy haciendo para eso, desde mi rol, desde mi crecimiento profesional y personal.

El país vive un proceso difícil de movimientos sociales, de cambios y no cambios. Es decir, de mucha gente que quiere hacer cosas diferentes y siente que lo mismo ya no es igual de productivo, pero no sabe como generar ese nuevo modelo. Si eso pasa en la sociedad, es obvio que pase en las organizaciones que no pueden ser sino el reflejo de lo que ocurre en el mundo.

Lo primero entonces para entender mi propio plan de carrera es entender cómo encajo y conecto. De hecho, estar seguro si quiero mi crecimiento con la misma empresa o no me proyecto ahí. Lo segundo es entender exactamente que quiero en tres años, al menos. Si tu sueño es ser emprendedor, pues prepárate para eso y no metas energía extra donde no corresponde. Y si mi objetivo es crecer en la compañía que estoy y me hace feliz, busca un mentor y empieza a prepararte.