“No se puede pensar seriamente en reducir impuestos”: Jaime Tenjo

Jaime Tenjo también advierte sobre una sinsalida para la nueva administración, porque tiene que recortar gasto, lo que es una tarea difícil por cuenta de la inflexibilidad del Presupuesto.

La mayoría de candidatos están proponiendo una reducción en los impuestos bien sea a las empresas o bien a los consumidores. ¿Qué opinión le merece este planteamiento?

Yo realmente no creo que se pueda en este momento pensar seriamente en la reducción de impuesto, a no ser que se acompañe de una reducción de gastos muy severa. ¿Cuáles son los que van a reducir más? Hay muchas rigideces que no permiten esa posibilidad, incluyendo una reducción a las empresas. Yo creería que antes de pensar en reducir hay que eliminar exenciones, porque hablamos de que tenemos tasas de tributación muy altas y si las comparan con tasas de tributación en otros países, así parece ser, pero si se consideran las exenciones y la evasión y se mira la proporción de impuestos dentro del PIB somos de los más bajitos. Hay que hacer una revisión muy seria de todos esos mecanismos y exenciones y de los factores que facilitan la evasión antes de cualquier otra medida. Solo entonces habría campo para reducir impuestos.

Otro tema sensible en materia fiscal para la campaña política es la regla fiscal: ¿qué opinión le merecen las propuestas para modificar esta norma?

Uno siempre tiene que tener una mente abierta y estar dispuesto a revisar, pero lo clave es determinar cuándo es el momento adecuado. Yo creo que este no es el momento conveniente. Se podría si estuviéramos boyantes con superávit y con tasas de crecimiento. En ese caso sí podemos mirar con cabeza fría si vale la pena. En momentos como los actuales es como el que quiere cambiar la definición de obesidad cuando ha pasado los 100 kilos. Yo no digo que sea inamovible, sí hay que mirarla pero con visión objetiva de largo plazo y no movido por la coyuntura.

¿Qué papel juegan las propuestas en materia de impuestos y de regla fiscal en la decisión que puedan adoptar las agencias calificadoras sobre el rating soberano de Colombia?

Las agencias nos miden fundamentalmente a partir de analizar el riesgo de que paguemos o no paguemos las deudas que tenemos. Esas instituciones son serias y yo creo que hay que tomarlas muy en serio, porque el concepto de estas empresas puede tener mucho s efectos sobre las tasas de interés que debamos pagar y eso puede implicar efectos fiscales importantes.

Dicho eso, yo pienso que estas empresas se han equivocado bastante, por ejemplo, en 2008. El análisis de ellos está basado en objetivos muy restringidos que no son los objetivos de desarrollo que debemos tener en mente. Es una visión estrecha -seria y respetable y que debemos tener en cuenta- pero no puede ser una camisa de fuerza.

¿Qué opina de proponer una amnistía para los capitales colombianos en el exterior que no hayan sido declarados en el país?

Yo creo que si lo hacemos el mensaje es malo, porque fundamentalmente es que les damos un plazo para traer capitales y luego les cobramos y sancionamos etc. Los que no lo hicieron, que asuman las consecuencia de no haberlo hecho. Si decimos lo contrario -darles un ‘placito’- estamos diciendo que no hay necesidad de tomar en serio estas reglas y tarde o temprano se pierde credibilidad. Las amnistías tienen su rol pero no abusar.

¿Qué iniciativas son las necesarias para garantizar la estabilidad fiscal de Colombia?

Algo de lo cual nadie habla -o sí hablan pero no de la forma correcta- es el problema pensional. Yo creo que hay que tomar medidas drásticas en temas pensionales y eso todo el mundo lo está evadiendo. Dicen: “yo no voy a subir la edad de jubilación”, pero hay que subirla. ¿Cuánto? Habrá que estudiarlo. Lo cierto es que tenemos algunas de las edades de jubilación más bajitas de todos los países del mundo. Antes, la esperanza de vida era muy cortas, ahora es mucho más largas. Eso le permite a la gente trabajar más tiempo y vivir muchos más años. Con lo que logramos ahorrar ahora no se alcanza lo suficiente para cubrir las pensiones.

En Canadá se jubilan a los 65 pero pueden continuar trabajando y se aplaza su pensión; luego siguen ahorrando y al final tienen una pensión más alta. Así dejan de ser una carga para los sistemas pensionales, porque pueden seguir viviendo de sus salarios. La reforma pensional y el aumento en las edades de jubilación son necesarios. Pero me preocupa que los candidatos no estén diciendo nada y eso es urgente.

