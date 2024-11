Antes de la pandemia, Colombia tenía pérdidas en el aprendizaje de un 50 por ciento: el Banco Mundial reportaba que, a los 10 años, la mitad de los niños no comprendía un texto. Tras el confinamiento se calcula que esta cifra puede subir hasta un 75 por ciento. Los indicadores son más preocupantes si esos niños estudian en zonas rurales o en colegios públicos, donde la brecha educativa es aún más amplia.

Un informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes afirma que la desigualdad en los resultados de las pruebas Saber 11, entre colegios públicos y privados, de 2016 a 2020, aumentó en un 234 por ciento. La diferencia entre instituciones rurales y urbanas fue de un 173 por ciento. “La brecha se agudizó y será un rezago en el tiempo, si no se atiende inmediatamente”, explica Sandra García, doctora en educación y profesora de la Universidad de los Andes.

La educación de calidad está concentrada en instituciones privadas, una tendencia que refuerza la brecha del aprendizaje y que lleva a la mayoría de niñas y niños, que no pueden acceder a estos privilegios, a desarrollar competencias cognitivas, ciudadanas y socioemocionales deficientes. Un 50 por ciento de los jóvenes del país no termina la educación media y se refleja en trayectorias rotas que, en general, “implica que vamos a tener un grupo de jóvenes que entra en la pobreza”, advierte García.

Más que infraestructura

La educación obligatoria en Colombia va hasta el grado noveno, lo que hace que en zonas rurales la oferta de grados décimo y undécimo disminuya. Sandra García asegura que uno de los factores que origina esas brechas tiene que ver con la infraestructura –muchos colegios en Colombia aún no tienen servicio de agua ni electricidad– y, más allá de la calidad, con la disponibilidad. “No se ofrece educación media, entonces, el joven tiene más riesgo de desertar, porque no tiene referentes cercanos y no ve posible cursar lo que falta”, explica.