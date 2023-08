Esta es la agencia colombiana que hace historia al quedar finalista en los ‘Óscar’ de la educación a nivel mundial

La nominación de Global Link Studies, que es la única representante de Colombia en estos galardones, se dio en la categoría ST Star Agency The Americas, que reconoce a las mejores agencias de asesoría académica de Sur, Centro y Norte América, luego de obtener una numerosa votación por parte de las instituciones educativas de más de 30 países.

Asimismo indicó que esta nominación es aún más relevante si se tiene en cuenta que la industria es competitiva. De acuerdo con el International Consultants of Education and Fairs, ICEF, en Colombia hay 210 agencias dedicadas al segmento de la educación internacional. “Somos conscientes que no estamos vendiendo cursos académicos, estamos ayudando en el plan de vida de una persona o una familia. Hoy en día hay un tema migratorio muy importante y nosotros contamos con un conocimiento profundo del sistema educativo y migratorio de Canadá y otros 13 destinos, lo que hace que cualquier estudiante esté más tranquilo a la hora de iniciar su proceso con nosotros”, aseguró Laverde.