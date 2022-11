Hasta el 11 de diciembre se podrá solicitar traslado de cupos en colegios distritales en Bogotá

La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá anunció que los padres de familia tendrán plazo hasta el 11 de diciembre para solicitar el traslado de cupos en colegios distritales. La solicitud se podrá realizar de manera virtual.

La entidad resaltó que se podrá avanzar con la solicitud únicamente si se elige un colegio que cuente con disponibilidad de cupos en el grado requerido. Si la institución deseada no aparece para seleccionar, es porque no tiene disponibilidad y no será efectivo el traslado. En este caso, el estudiante continuará en el mismo colegio que se encuentra estudiando actualmente.

Luego de realizar la solicitud de traslado tendrá cinco días hábiles para dirigirse de manera presencial al colegio y formalizar la matrícula con los documentos requeridos. La Secretaría le pidió a los padres de familia no olvidar que el proceso finaliza con la matrícula.

El traslado de cupos se puede solicitar por los siguientes motivos:

1. Unificación de hermanos en colegios oficiales en donde se encuentre por lo menos un hermano estudiando.

2. Cambio de localidad.

3. Fuerza mayor justificada y soportada documentalmente por una entidad competente.

Los casos en los que el estudiante quiera cambiar de sede o de jornada en el mismo colegio oficial, la solicitud se debe realizar directamente en el colegio en el que se encuentre matriculado y siguiendo las instrucciones del rector.

Para realizar la solicitud de traslado, la madre, padre de familia, estudiante o acudiente debe ingresar a www.educacionbogota.edu.co:

1. Da clic en ‘Matricúlate Aquí’

2. Oprime la opción ‘Traslado’

3. Selecciona el botón ‘Diligencia aquí el formulario’.

Subsidio de transporte o ruta escolar

Cada año la Secretaría de Educación entrega diferentes beneficios a los estudiantes del sistema oficial, que facilitan su permanencia en el colegio. Algunos de ellos son subsidio de transporte, ruta escolar, refuerzo escolar, kit de útiles escolares y beneficios para la adquisición de uniformes.

Para el caso del beneficio de movilidad escolar, este se asigna únicamente a los estudiantes que viven en zonas con déficit de cupos (en las que no existe ningún colegio oficial con cupos disponibles) o en zonas rurales, cuyo lugar de vivienda se encuentre a más de 2 kilómetros (20 cuadras aproximadamente) para estudiantes de primero de primaria en adelante o, de 1 kilómetro para estudiantes de preescolar o aquellos que se encuentren registrados en el Simat en alguna categoría de discapacidad.

De igual forma, para el beneficio de movilidad escolar se tiene en cuenta si el o la estudiante tiene discapacidad, pertenece a un hogar clasificado en Sisben IV en los grupos A, B o C1 a C5, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado o que viven en zonas rurales.

Es importante resaltar que existen otros beneficios como alimentación escolar y póliza de accidentes que se brindan, sin excepción, a todos los estudiantes matriculados en los colegios oficiales.

Por eso es importante que, en el momento de inscribir los beneficios, las familias revisen bien y se aseguren de que todos los datos del estudiante sean actualizados y queden consignados de forma correcta. También deben señalar los beneficios o apoyos que requieren, conforme a las condiciones y requisitos que tiene cada programa.

Precisamente, para renovar este beneficio, los padres de familia tienen plazo hasta el 30 de noviembre en la página web www.educacionbogota.edu.co.

Una vez en el sitio web se debe:

1. Oprimir el botón ‘Matricúlate Aquí’

2. Seleccionar la opción ‘Inscripción’

3. Dar clic en ‘Inscripción para beneficios de permanencia escolar aquí'

4. Ingresar a ‘Diligencia el formulario de inscripciones aquí'.

En los colegios públicos se enseñará el idioma chino mandarín

En los últimos días, la Secretaría Distrital de Educación dio apertura en Bogotá al piloto del aprendizaje del idioma chino mandarín en las instituciones educativas públicas de la capital del país. El objetivo es implementar la enseñanza de otra lengua extranjera diferente e igual de competitiva laboralmente que el inglés y francés.

La introducción al currículo bilingüe de las Instituciones educativas del chino-mandarín, es posible gracias a la alianza con la Embajada de China y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“De la mano con el plan distrital de bilingüismo estamos dando apertura oficial al primer piloto del aprendizaje de chino mandarín en instituciones públicas de Bogotá. Para nosotros es un gran reto, no solo por lo que significa la cultura china a nivel global, sino también por todo el intercambio comercial, técnico, económico y social que hay con este país”, aseguró Ulia Yemail, directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación.

De acuerdo con la funcionaria, el piloto se implementará inicialmente en la Escuela Superior María Montessori y en el colegio República China, “en donde 78 estudiantes ya están aprendiendo el idioma y adicionalmente están teniendo un intercambio cultural, eso hace parte del convenio que tenemos. Van a poder acceder a libros en los que van a tener ejercicios para el aprendizaje de la lectura y la escritura del idioma. Adicionalmente, tendrán una serie de actividades que les va a permitir conocer mejor la cultura, como lo es el deporte, el origami, el cortado de papel, la caligrafía, entre otros”, dijo Yemail.