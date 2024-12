El agua en la bolsa de valores: ¿protección o especulación?

Hace unos días, CME Group lanzó el primer contrato del mercado de futuros del agua del mundo que permite a los compradores y vendedores intercambiar un precio por la entrega de cantidades fijas de agua en un futuro.

Hugo Contreras desearía "que el precio refleje la escasez y el valor del agua y si eso sucede adecuadamente, entonces eso motivará a que la sociedad la use de una forma más racional (...) Quizá dejemos de sembrar trigo en el desierto”.

¿De recurso natural a capital?

Aunque la iniciativa pretende gestionar el riesgo y la demanda de agua en momentos de incertidumbre como sequías e inundaciones, para Aguado existe el precedente de la crisis de alimentos de 2008 en la que "el precio del trigo se quintuplicó”.

¿Riesgos para América Latina?

"A través de la cotización del bien natural crucial para la vida humana y los ecosistemas, sdijo Ingrid Wehr, directora de la Heinrich Böll Stiftung de Centroamérica. No obstante, "”, recordó Hugo Contreras, economista ambiental y director de Seguridad Hídrica de The Nature Conservacy para Latinoamérica.recalcó.. Normalmente funcionan con reglas arbitradas por los gobiernos, pero influidos por incentivos privados”, explicó Carlos Lozano Acosta, abogado sénior del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).agregó. Así, aunque "en la gran mayoría de los países del mundo, lapuntó Wehr.explicó Contreras, aclarando que. De este modo, ", agregó. No obstante, Lozano consideró queIgualmente, "su despilfarro o acaparamiento puede ser muy rentable”, recalcó.El derecho humano al agua potable y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. No obstante,recordó Pedro Arrojo-Agudo, relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, quién criticó duramente la "operación especulativa” que puede llevar a "quebrar economías” y "destruir tejido agrario”, además de agravar la pobreza.criticó. "El mercado no sabe cómo gestionar los derechos humanos, es una herramienta que no permite reconocer valores más vitales del agua”, agregó.En este sentido,"Ya sea porque las regulaciones son imperfectas o porque recibimos apoyos del gobierno para completar el pago del agua en la mayor parte de los casos, el precio no refleja el valor”, apuntó, criticando que ello puede conllevar al despilfarro. En este sentido, Arrojo-Agudo consideró que un "orden tarifario que incentive mayor responsabilidad es un argumento importante, pero eso no significa que bendiga cualquier mecanismo especulativo”.Al estar centrados en California (Estados Unidos),aseguró Contreras. Sin embargo, para Aguado "señalando a sectores de regadío de Argentina, Chile y Brasil que "al igual que California se pueden producir espacios dónde llueve menos, hay más insolación, por tanto, el uso del regadío es fundamental para hacer una agricultura más rentable”. Asimismo, apuntó a otras consecuencias más allá comoContreras recordó que "Así, Wehr apuntó a Chile, país en el que estuvo viviendo durante seis años. "Carece de información precisa sobre derechos de agua y sus dueños, padece de un notable sobreotorgamiento de derechos de agua en la mayoría de sus 101 cuencas hidrográficas y no tiene ninguna política de fijación de precios o un control significativo de consumo”, criticó., para Hugo Contreras es "difícil que se establezca algo similar a lo que se dio en Estados Unidos". No obstante, para Lozano,Asimismo consideró que esta medida "animará el debate político latinoamericano que cada vez más incluye temas ambientales". Un hecho que está sucediendo en Chile. ", concluyó Wehr.