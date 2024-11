Quién iba a pensar que un virus en la época de la informática, del internet, del almacenamiento en la nube fuera a confinar a más de la mitad de la humanidad en sus casas, a tener que convivir más cercanamente y por más tiempo con sus familias. No es descabellado decir que muchas de estas familias no se conocían lo suficiente y no estaban acostumbradas, de hecho el único delito que ha aumentado durante esta época ha sido el maltrato familiar.