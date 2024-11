El enfrentamiento entre el fiscal y Minjusticia por fórmula para excarcelaciones

De allí se calculan alrededor de 1.000 reclusos por inasistencia alimentaria; 4.600 internos por violencia intrafamiliar o a quienes estén respondiendo por porte ilegal de armas, siempre y cuando estas no sean de uso privativo de las fuerzas militares. La medida también beneficiaría a detenidos por hurto y homicidio simple, narcotráfico en pequeñas cantidades, concierto para delinquir sin agravantes y a quienes no tengan otros antecedentes y hayan cumplido con un tiempo privados de la libertad. Esas son las líneas generales del decreto que está esbozando el Gobierno.

En su memorial el fiscal cuestionó que las medidas que pretende adoptar el Gobierno pueden ser más restrictivas que el régimen actual porque limitan la concesión de beneficios que existen pero que no se aplican por la congestión judicial, no por la ausencia de normas.





Pero el foco de la propuesta del fiscal es lo que primero parece haberse quedado sin oxígeno. Para Barbosa, quienes vayan a detención domiciliaria tienen que tener la garantía del mínimo vital (alimento, techo, salud), algo c0n lo que no todos los presos cuentan, y para suplirlo propuso que bienes extintos a la mafia sean adecuados como alojamientos temporales para excarcelados. El problema es que mucho antes de que su propuesta llegara al despacho de la ministra Cabello Blanco, ella ya había comenzado los estudios encontrando que la idea resulta inviable.

Por ejemplo, el extravagante prostíbulo El Castillo y su decena de suites fue seriamente considerado para transformarlo en celdas de alta seguridad. Ese icónico lugar de la mafia que fue uno de los lavaderos de dinero más jugosos de Bogotá, estuvo en la mira como albergue en la contingencia. Pero los corredores por donde solían bailar unas 40 mujeres semidesnuda no reunió las condiciones necesarias además que requería millonarias adecuaciones. Por esto, El Castillo no pasó el examen del Ministerio de Justicia.

También quedó descalificado el lujoso hotel Benjamin en Taganga, donde el israelí Assi Mosh protagonizó las legendarias fiestas que lo llevaron a la cárcel por explotación de mujeres. La idea no pasó de eso. Una medida de así requeriría dinero y tiempo para hacer la transformación. Justo lo que no hay ante la bomba de tiempo en la que se transformaron las hacinadas cárceles por cuenta del coronavirus. La ministra aseguró en el debate virtual que si la SAE tiene inmuebles y los entrega disponibles “bienvenida sea la propuesta” de Barbosa. Y este, ofuscado, señaló que si los bienes están destruidos o inservibles hay una responsabilidad disciplinaria o incluso penal para quienes tienen que administrarlos. “No se están administrando miseria”, enfatizó Barbosa al indicar que no es posible que no haya bienes disponibles para estos menesteres.

Una subida de tono que fue interpretada como injustificada por algunos dado que la ministra no habló de ruinas, solo que un prostíbulo no puede ser una cárcel sin le metan millonarios recursos para reconfigurarlo. En todo caso, el jefe de la Fiscalía considera que de ser necesario se tienen que usar recursos del Fondo de Mitigación de Riesgos para afrontar esta situación.



Durante el debate salió a relucir hasta la ejecución de los recursos por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios: mientras el fiscal asegura que el año pasado solo se ejecutó el 7 por ciento de los proyectos de inversión, la ministra sostiene que la entidad superó el 80 por ciento.



Italia, Alemania, España, sin tener las prisiones al tope, decidieron mandar a detención domiciliaria a miles de presos a fin de evitar un colapso intramural ante la inminente llegada del covid-19. Colombia, con 65 por ciento de hacinamiento, lleva semanas tratando de conciliar una fórmula para sacar de prisión a 10.000 internos, de los 44.000 que necesita para quedar con cupo lleno pero sin sobrepoblación.

Esta es la primera pelea que emprende Barbosa desde la jefatura de la Fiscalía con el Gobierno. Al otro lado, con un semblante menos confrontacional, está la ministra de Justicia, que ahora tiene en sus manos la papa caliente del decreto que tarde o temprano tendrá que concretar para aliviar la carga de las cárceles, tal como lo vienen clamando la Procuraduría, la defensoría, los abogados y hasta la comunidad internacional. Mientras esto ocurre, las protestas, desórdenes y motines siguen a día y noche.