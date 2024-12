Un caso particular dentro del sector de tecnología del S&P 500 es Apple. Analistas del mercado tienen grandes expectativas de crecimiento cercanos al 20% en ingresos y altos múltiplos de valoración, alcanzando 25X, principalmente por una mayor demanda de iPhone y el incremento de ingresos relacionados con servicios que la compañía puede conseguir en los próximos 18 meses en países como China e India. No obstante, la realidad es otra.

Fuente: Tradingview.

La anterior gráfica es importante, ya que evidencia que el S&P no está teniendo en cuenta otros factores como el riesgo político. Para este caso en particular, hasta noviembre del presente año no cesará el riesgo político que afrontan las compañías americanas y su impacto en las proyecciones de ventas en China. Hasta el momento, no existe ningún interés de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos en dar ninguna indicación de resolver la actual relación con China, hasta que alguno de los dos esté absolutamente seguro de haber ganado las elecciones.

Por lo tanto, dichas proyecciones de ventas en un país que cuenta con un régimen autoritario como China pueden pecar por ingenuas, dado que el gigante asiático tiene una larga historia de no permitir a compañías extranjeras competir en igualdad de condiciones con las empresas locales. Lo que es peor aún: en algunos casos, el Gobierno chino no permite que compañías extranjeras compitan de ninguna manera con las empresas nacionales, bloqueando su servicio, como es el caso de Facebook o Google, u obligándolas a operar por medio de un joint venture con una empresa China, en la cual esta última es el accionista mayoritario, como es el caso de las entidades financieras.

Entonces, ¿qué hace que los mercados estén tan positivos?

Liquidez, liquidez, liquidez...

Los bancos centrales, a raíz de la política de rescate a la Gran Recesión de 2008, se acostumbraron a brindar liquidez al mercado en momentos de recesión y, lastimosamente, se está usando la misma fórmula en la situación actual, con el agravante de que esos recursos que pasan por los bancos o por el mercado de capitales no llegan directamente al consumidor final.