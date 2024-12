Es cierto que se ha priorizados a los españoles no residentes en Colombia, pero sin ningún ánimo discriminatorio, sino por razones puramente humanitarias. El grupo más vulnerable es el de los españoles temporalmente en Colombia que no tienen ningún arraigo, ni domicilio que les acoja ni apoyo familiar, como se presume lo tienen los españoles residentes, los dobles nacionales y los colombianos residentes en España. De hecho, tras el vuelo del 22 de mayo, en la medida que se haya conseguido reducir sustancialmente el numero de españoles no residentes, esperamos en los próximos vuelos poder incluir un mayor número de colombianos residentes en España y de españoles residentes en Colombia.