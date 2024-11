“Nosotros crecimos muy pronto gracias a la ayuda y al trabajo en equipo. Tiempo después tuvimos algunas diferencias frente a mercados que queríamos tocar y eso me llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado y seguir mi camino con Merqueo”, afirmó.

Miguel McAllister, CEO de Merqueo. McAllister ha invertido en siete startups de las cuales dos han quebrado.

Inspirando a los demás

Andrés Gutiérrez y su amigo Juan Salcedo emprendieron en 2012 con Tappsi, considerada la aplicación para pedir taxis más grande del país y una de las más utilizadas en la capital. Pero tras su éxito y con el objetivo de convertirse en la aplicación más grande de Colombia, en 2018 se fusionó con la brasileña Easy Taxi.

En medio de ese proceso, estos dos emprendedores estaban trabajando en crear una plataforma virtual de pagos, pues durante su trabajo en Tappsi encontraron que los pasajeros y conductores enfrentaban el problema del pago en efectivo, en especial con los billetes grandes. Gracias a esto, crearon Tpaga, una billetera móvil que ya tiene más de 150.000 usuarios.

“Fue un momento agridulce. Soltar un emprendimiento que había creado de ceros y que ya era una de las apps más grandes del país, no fue fácil. Y por un lado la emoción de crear empresa de nuevo. No hay como esos días de crear un producto y saber por dentro que estás creando algo que va ser el futuro. Lanzamos Tpaga siendo tal vez la primera billetera digital del mercado que no era de bancos y hoy ya hay decenas tratando de hacer lo mismo”, afirmó Gutiérrez.