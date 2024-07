Los 'cacaos' más destacados en los últimos 25 años

“Para él, las empresas colombianas no debían perder la mayoría en el control de sus capitales ya que sostenía que, si las decisiones se toman en Europa o Estados Unidos , se perdería influencia en las políticas públicas. De otro lado, en vez de una amenaza, vio en la apertura oportunidades para todos los negocios en los que participa fuertemente el GEA por el potencial que tenían para desarrollarse fuera de Colombia: alimentos, de la mano de Nacional de Chocolates, hoy Nutresa ; cementos, con Argos; y en el negocio asegurador y financiero con Suramericana”, dice Vélez en el libro.

Los últimos 25 años de la historia empresarial en Colombia han sido similares a una montaña rusa: desde la apertura del gobierno Gaviria, hasta el desarrollo y consolidación de poderosas multilatinas de origen colombiano u otras que se abrieron campo en el mercado de valores o que sobrepasaron serios procesos de crisis. Al frente de ellas han estado líderes con proyección cuyos resultados no solo se han visto reflejados en los números, sino también en un derrotero de cambio y transformación en sus sectores , con una visión amplia en el país. Han sido protagonistas durante muchos años sorteando dificultades, abriendo caminos y, especialmente, convirtiéndose en referentes para el resto de empresarios nacionales.

Aunque la gestión de Piedrahita se destacó por los resultados financieros y estratégicos, tuvo también dos frentes de reconocimiento: el primero, por gestionar el recurso humano, apostarle a la innovación como instrumento de crecimiento y ser uno de los primeros líderes empresariales con una gran convicción por los temas de desarrollo sostenible. Y el segundo que, a pesar de ser más amigo del bajo perfil que de los grandes titulares, sus opiniones fueron siempre escuchadas con respeto, no solo por el sector empresarial del país, sino por el Gobierno y la academia.

Durante más de 33 años, José Alberto Vélez estuvo en el Grupo Empresarial Antioqueño : 20 años en Suramericana y 13 años en Argos . En Suramericana se desempeñó en distintos cargos: gerente de planeación, gerente de ventas en la zona norte, mercadeo y ventas, vicepresidente de desarrollo empresarial e inversiones. Cuando se hizo una separación de la holding y la aseguradora, fue designado presidente de la aseguradora.Pero, sin duda, en Argos –en la cementera y en el Grupo– Vélez tuvo un gran protagonismo. En la cementera porque fue el pilar en dos hechos que marcaron su historia: uno, el haber integrado ocho cementeras en una sola en donde no solo gestionó la unión operativa, sino también el manejo con éxito del recurso humano y del tema sindical; y el segundo, su internacionalización con plantas en el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos , que le permitieron diversificar el riesgo y los ingresos, donde hoy cerca de la mitad vienen de Estados Unidos. De hecho, Argos tiene la inversión más alta de una empresa colombiana en Estados Unidos, por unos US$3.000 millones , tras quedarse con el negocio cementero y concretero del sur de ese país.Y en el Grupo, la relevancia de Vélez fue clave porque pasó de un ejercicio de portafolio, en la entonces Inversiones Argos, a uno estratégico para convertirse en el principal jugador de infraestructura del país con negocios en cementos, concesiones –con Odinsa – y energía –con Celsia– .“Dada la velocidad de los cambios hoy en el mundo, un CEO en cualquier sector o negocio debe estar muy atento a ellos y lo más informado posible. Los viajes, el conocimiento de lo que pasa en el mundo es clave y vital. Cursos en universidades, talleres y encontrarse con las nuevas tendencias mundiales es fundamental. Antes la gente administraba los negocios, hoy eso no es suficiente, hay que proyectarlos hacia el futuro ”, dice Vélez.

Gonzalo Restrepo ha sido uno de los grandes líderes empresariales del país. Es posible que muchos lo recuerden por el trabajo realizado al frente del Éxito, en donde permaneció como presidente durante 23 años, pero en su trayectoria como líder también está su paso por la otrora reconocida marca de jeans Caribú, la cual gerenció durante siete años y logró sacar de la crisis; de hecho, considera que este fue uno de sus mayores logros profesionales. Restrepo, quien hoy se dedica más a la filantropía desde la presidencia de la Fundación Éxito, que a temas empresariales, considera que parte de su éxito como líder de varias organizaciones fue su disciplina y alto nivel de exigencia; características acompañadas de la conformación de equipos de alto rendimiento, entendiendo siempre que las personas son más importantes que las instituciones. Considera que el mundo empresarial está en una época en que un gerente no tiene que haber estudiado administración y finanzas, sino que debe ser integral con habilidades distintas a las de saber cuál es el retorno sobre el capital invertido, cuál es la tasa de retorno, cuál es el Ebitda o el porcentaje de deuda neta, etc. “Debe ser una persona integral y humana y no solo administrador de un dinero que le entregan para que lo reproduzca. Entender que tiene un deber con la empresa, pero también con la sociedad”, dice y concluye que en el mundo de los negocios gana quien se adapta fácilmente al cambio.

