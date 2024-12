¿Por qué WeWork sería rentable en el 2021?

Todo parece indicar que las cosas para WeWork empiezan a aclararse. Pasados nueve meses desde que SoftBank anunció un plan millonario para salvar al gigante de los espacios compartidos y en medio de la incertidumbre que ha generado el coronavirus en este sector, los directivos de la compañía son optimistas y pronostican una recuperación para el 2021.

En una entrevista con The Financial Times, el presidente ejecutivo de WeWork y CEO de SoftBank International, Marcelo Claure, aseguró que la firma será rentable y tendrá un flujo de caja positivo el próximo año. “Todo el mundo pensó que era una misión imposible y que no tendríamos ninguna oportunidad”, dijo el directivo en el medio británico.

Para Claure estos resultados se darán dado el efecto positivo que ha tenido el coronavirus en el modelo de negocio de la compañía. En la entrevista aseguró que el proveedor de espacios de oficina ha visto una fuerte demanda de sus espacios de trabajo compartido desde que comenzó la pandemia.

Y es que, según señala el diario británico, si bien se ha visto una reducción en la demanda de alquiler de oficinas y el teletrabajo a nivel mundial va en aumento, algunas empresas se han acercado a WeWork para brindar a sus empleados la posibilidad de tener espacios de trabajo cerca de sus casas y no depender 100% de sus sedes principales.

Lea también: Uber y WeWork arrasan con SoftBank

Entre las compañías que accedieron a los servicios del gigante de coworking y han firmado nuevos contratos de arrendamiento en medio de la emergencia están Mastercard, TikTok, Microsoft y Citigroup.

“Tenemos compañías como Facebook, Google y Amazon que les han dicho a sus empleados que pueden trabajar desde donde se encuentren. Tenemos muchos de esos empleados que básicamente ahora vienen a una instalación de WeWork para usarla un día, una semana, dos días a la semana, tres días a la semana”, dijo Claure al Financial Times.

Aunque la compañía no ha presentado los resultados financieros de su segundo semestre fiscal, el directivo también señaló que los ingresos de WeWork han sido estables durante la crisis.

Aún así, esto podría ponerse en duda pues tal y como lo señala el diario, la firma ha consumido un efectivo de US$482 millones durante los primeros tres meses del año, y su caja sería menor a US$4.000 millones.

De igual manera, WeWork tomó decisiones que dejan en entredicho el futuro de su operación. Por ejemplo, redujeron su fuerza de trabajo de 14.000 empleados a 5.600 personas, han tenido que renegociar algunos de sus alquileres de edificios y han enfrentado a algunas empresas que, por la situación, no han podido cancelar sus alquileres.

Lea también: El cuestionable comportamiento de WeWork durante la pandemia

Además, no hay que olvidar que el mismo Masayoshi Son, fundador de SoftBank reconoció que sus inversiones en la compañía estadounidense fue un error, luego de dar a conocer los resultados del primer trimestre fiscal donde registró una pérdida neta anual de US$13.000 millones, donde WeWork y Uber arrasaron con la compañía.

Aún así el mensaje positivo se da nueve meses después de que el gigante japonés acordara un paquete de rescate multimillonario de la compañía. En este se incluía una recompra de acciones por unos 2.759 millones de euros, movimiento del cual se retiró SoftBank y que desencadenó un litigio entre las dos organizaciones. Así que sin duda será una historia que seguirá dando de qué hablar.