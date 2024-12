CONFIDENCIA

Colombia reitera que viajeros no tendrán que presentar prueba PCR todavía

El ministro de Salud colombiano, Fernando Ruiz, señaló que los viajeros que ingresen al país no tendrán que realizarse la prueba PCR para la covid-19, hasta tanto no se resuelvan las inquietudes planteadas al juez que tomó la decisión de exigirlas nuevamente en el territorio nacional. El jefe de la cartera agregó que hasta que no se haya surtido esta etapa de respuesta del juez, la no aplicación de prueba continúa vigente en Colombia. “Las pruebas PCR no mitigan el riesgo de manera relevante, puesto que en un paciente asintomático pueden tardar días en dar el resultado”, dijo el ministro.