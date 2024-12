CONFIDENCIA

Así será el pico y placa en Bogotá en diciembre de 2020

La Alcaldía de Bogotá anunció que el pico y placa se mantendrá durante el resto del año en el horario de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. La medida seguirá vigente para los vehículos particulares, taxis y vehículos de transporte público con el objetivo de "reducir los siniestros viales durante el fin de año y para evitar la congestión vehicular", según informó la administración distrital. No habrá restricción de pico y placa los sábados, domingos y festivos, pero en caso de incumplimiento la multa será de 15 salarios mínimos, es decir, $438.000.