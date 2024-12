El “paquetazo” de Duque es un pretexto para protestar. Nada distinto. La reforma pensional, la laboral, el famoso holding financiero, así como la disminución del salario a los jóvenes menores de 25 años son propuestas que el gobierno jamás ha hecho y que muy seguramente no presentará en el futuro. Incluso las Centrales de Trabajadores así lo reconocieron públicamente. El presupuesto en materia de educación es el más alto de la historia, sin embargo estudiantes y maestros siguen inconformes.

Sorprende que artistas como Carlos Vives manifiesten que van a salir a protestar “por las pensiones de nuestros viejos”. Miles de jóvenes que lo siguen en redes sociales dan su mensaje por cierto y saldrán a marchar por una propuesta inexistente, que el Gobierno nacional nunca hizo ni piensa hacer. Varios artistas han caído en la misma trampa, curiosamente los mismos que promovían el Sí en el Plebiscito refrendatario de los acuerdos de paz. La polarización del país desde ese entonces no se ha superado, y por el contrario, tiende a empeorar.

Las razones para salir a protesta (además del famoso paquetazo que no existe), son variopintas. Hollman Morris por ejemplo publicó en su cuenta de Twitter que marcharía el 21 de noviembre porque en Bolivia se había presentado un golpe de Estado. Es inevitable entonces no pensar en la incidencia del Foro de Sao Paulo en las manifestaciones del jueves. El partido de Morris, Colombia Humana hace parte de este foro y patrocina la marcha, al igual que los partidos Alianza Verde y Polo Democrático, también miembros de esta organización. La izquierda latinoamericana tiene un propósito claro, el cual sería respetable si actores violentos no interfieren, como ha sucedido en Ecuador y Chile. Las disidencias de las Farc y el ELN, también movimientos de izquierda, en este caso una violenta, aprovecharán este papayaso para hacer de las suyas. Con estas marchas, se está trasladando la guerra a las ciudades, teniendo como elemento adicional la validación de la misma por un sector de la población.