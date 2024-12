Con la llegada de las energías limpias, los colombianos, además de cuidar más el ambiente y disminuir costos, con lo que les sobra de energía por la adopción de paneles solares fotovoltaicos en sus casas, pueden vender los excedentes a la red eléctrica convencional.

La figura se llama ‘neteo eléctrico’ y está contemplada en la ley 1715 de 2014 y la resolución CREG 030 de 2018, que permite a los usuarios producir y comercializar energía solar.

Al conectar la planta solar a la red eléctrica, si al usuario le sobra energía, la red la consume y al final del mes, por la ‘energía prestada’, quedará un saldo a favor en la factura, técnicamente el cliente puede venderle energía a la red a través de su operador. De esta manera, los usuarios están siendo más activos, una tendencia que hace parte de la revolución energética que comienza en el país, pero que ya se da en otras partes como Alemania, España, Japón, Estados Unidos e Italia.

Para el director ejecutivo de SER Colombia, Germán Corredor Avella, “esta revolución energética va a traer consigo muchos cambios: consumidores más activos que pueden vender energías. Vamos a ver grupos de vecinos que se asocian para producir su energía, mecanismos estilo Uber. Serán colaborativos en energía y eso ya se está dando en el mundo”.

Comprar la energía excedente es obligatorio, anota el directivo. “Hay un mecanismo de intercambio. Yo le compro a las horas que no produzco y usted me compra las horas que me sobran”, así funciona.

Las empresas expanden la oferta de soluciones energéticas solares para hogares. Una reciente es Celsia, que ofrece en el Valle del Cauca un kit que incluye los paneles solares, microinversores, unidad de monitoreo, instalación, mantenimiento del sistema durante el primer año y financiación.