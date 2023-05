Cashback en plataformas virtuales, ¿Ahorro o engaño?

Con la inflación y los altos costos de los alimentos, los colombianos están buscando métodos de ahorro a la hora de hacer sus compras. En las redes sociales se ha visto una ola de campañas en las que influenciadores o tiktokers aparecen con un carrito de mercado y las facturas de compra asegurando que si suben a aplicaciones de cashback los datos de los productos que compraron les darán dinero, pero ¿qué tan cierto y seguro es eso?

SEMANA buscó las respuestas y encontró la razón por la que ahora se ven menos impulsadores en los supermercados, esas mujeres y hombres carismáticos que solían ubicarse frente a los productos en los pasillos y que invitaban al cliente a comprar a cambio de una cartuchera, una sombrilla o recipientes de gelatina, ya no parecen ser tan eficientes a la hora de conquistar mercados. Los compradores ya no quieren llenarse de trastos en sus hogares, lo que necesitan es plata, por esa razón está cambiando la manera de premiar.

Pareja madura calculando facturas en casa usando una computadora portátil y una calculadora. Pareja multiétnica trabajando en una computadora mientras calcula las finanzas sentada en el sofá. Hombre indio maduro con mujer afroamericana en casa analizando sus finanzas con documentos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los expertos en mercadeo notaron que ni los puntos de fidelización están funcionando. Luis Cadena, gerente general de OLC, compañía consultora especializada en el análisis de mercado asegura que más del 96 % de los clientes dejan vencer sus puntos porque sencillamente no encontraban atractivas las promociones o se olvidan. “Pero a muy pocos se les olvida que tienen una platica para gastar en su billetera”, indicó.

Desde hace algunas décadas en Europa y Norteamérica, empresas pioneras en premiar a clientes identificaron que el cerebro funciona mejor cuando la recompensa es dinero en efectivo. En 2018 Olivia González, quien trabajaba en temas de posicionamiento de marcas en Colombia, notó que llevar los premios físicos que cargan impulsadores requiere demasiada logística, transporte, almacenamiento y pago de personal, por eso decidió crear Tucash una de las aplicaciones que promete dar dinero, supuestamente, por nada a cambio, solo subir facturas de compra.

El modelo de negocio consiste en que ella se encarga de captar personas que quieran ganar plata adicional sin un mayor esfuerzo, todos sin importar el estrato social deben ir a un almacén para alimentase, asearse y entretenerse y todas las empresas buscan ganar nuevos compradores, así que le propuso a las marcas más representativas que ellos pagaran por sus servicios y que a cambio la aplicación lograría que el cliente cambiara su decisión de compra, si va por una libra de chocolate puede ser que no compre la que tradicionalmente lleva sino que se decida por la que le puede pagar $1.000 si manda la factura que demuestre que lo compró, en pocas palabras la plata que se gastaban en premios físicos se consigna directamente a una billetera virtual del cliente, el dinero es consignado a Nequi, Daviplata, entre otras. Dar dinero directamente es ilegal, pero de manera virtual no.

Inflación, crecimiento de las ventas de comestibles, crecimiento de la canasta de mercado o concepto de índice de precios al consumidor. Carro de compras con alimentos en flecha - Foto: Getty Images

Pero no solo eso, sino que los datos que suministre el cliente los puede comercializar la aplicación, vendiendo análisis de compra como, por ejemplo, Cuáles son los gustos entre mujeres y hombre de tal rango de edad. O aparece otra línea de negocio con los almacenes haciendo comparación de precios con la competencia, todo eso con base en los datos que suministra quienes mandan las facturas. Ahora, el negocio solo es rentable si hay una cantidad enorme de usuarios de la aplicación porque así las campañas llegan a más personas y las ofertas no se quedan solo en las ciudades principales, sino que pueden llegar a los lugares más recónditos. Por eso las aplicaciones que le están apostando a este modelo de negocio que no alcanzan a ser cinco en este país deben incentivar con campañas genéricas en la que si compran un aceite de cualquier marca pagan $500 y así por el estilo.

Cada semana se hacen las consignaciones de un mínimo de $20.000 acumulados y tiene hasta 2 años para ahorrar, hay personas que esperan a acumular más de $1.000.000 para retirar su dinero y comprar lo que estimen necesario. Según sondeos realizados por las compañías el top tres de la utilidad que le dan los usuarios a ese dinero es: 1. Movilizarse: compra de combustible o pago de pasajes. 2. Alimentación: compra de mercado. 3. Comunicación: recargas a celular. El 90% de los usuarios sacan el dinero en efectivo y se estima que muchos de ellos nunca habían tenido una billetera virtual que ahora les sirve para realizar transacciones como por ejemplo con las empresas de telefonía celular.

Todo parece indicar que estás plataformas que hasta el momento existen son seguras, pues por ley de habeas data, no venden a sus clientes información personal solo datos generales, pero no van con anonimato, sin nombre ni información personal. La superintendencia de Industria y comercio regula que avivatos no saquen provecho de las apuestas tecnológicas.