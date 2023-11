“En esta feria muchos colombianos han podido comprar su primera obra de arte”, dice Diego Garzón, codirector de la Feria del Millón

Diego Garzón: Ha sido muy positivo. Ya son diez años de mostrar el trabajo de artistas jóvenes que no tienen dónde exponer. Hicimos el balance y solo en Bogotá han sido más de 1.000 que no tenían un espacio y en la feria lograron visibilidad. Es un indicativo grande y muestra la necesidad de este espacio en la escena artística colombiana, pues, adicionalmente a los que la feria muestra, también están los que aplicaron a la convocatoria aunque no queden seleccionados. Hemos persistido en mantener la feria en un país donde la cultura y el arte no son prioridad.