“Hay que hacer una reforma a la salud, pero concertada”, asegura el senador liberal Miguel Ángel Pinto

M.P.: Sí, lo que nosotros sabemos es que llegaron a un acuerdo con las EPS, pero no es solamente un acuerdo con ellos porque son una parte del sistema. Hay que hablar y concertar con las IPS, los médicos, los especialistas, los usuarios, las farmacéuticas y todos los que integran todo el sistema y todo el modelo. Es un tema bastante sensible y se requiere hacer un proceso de concertación, en el que ya se ha avanzado mucho, porque nosotros, en la Comisión Séptima del Senado, hemos venido dialogando con todos los sectores. Esto quiere decir que tenemos todo el material para poder sentarnos, si el Gobierno lo quiere, y plasmar un proyecto que recoja esos puntos fundamentales para tramitarlo con mensaje de urgencia. De lo contrario, es muy difícil que pueda salir del Congreso un proyecto sin concertación.

SEMANA: Entonces, ¿van a mantener la postura de la Comisión Séptima del Senado y si no hay cambios votan negativo nuevamente?

M.P.: Es que eso depende del texto que llegue. Si llega el mismo proyecto que estuvo en discusión en la Comisión Séptima, tendremos la misma postura porque no habría nada de nuevo en este mes y medio que ha pasado, así que el voto sería el mismo porque las condiciones no cambiarían. Pero si llega un texto en el que le quiten todo lo que traía, se podría estudiar. Es que el proyecto que se hundió tenía 180 artículos, pero el tema no es tener 40 o 45 artículos, como muestra un borrador, sino que se recojan los puntos fundamentales. Es decir, si queremos acabar la integración vertical, si lo que se requiere son los giros directos, la medicina preventiva, son temas en los que nosotros coincidimos con los diferentes sectores. Si nos ponemos de acuerdo, fácilmente se puede tramitar un proyecto de ley en ese sentido. Pero si volvemos a meter la estatización de la salud y volvemos a meter lo de la creación de todos los Caps sin un aval fiscal, nada pasará.