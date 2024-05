Regreso de reforma a la Salud desató “agarrón”: representante dijo que “las EPS financiaron a congresistas” y se armó ‘la de Troya’

En el marco del debate, Duvalier Sánchez chocó fuerte con el también representante Andrés Forero y se fue lanza en ristre contra su partido: “el Centro Democrático no tiene moral, no le llega sangre a la cara para exigirle al Congreso que no podemos debatir proyectos de gobierno, cuando el 2 de diciembre del 2006, el expresidente Uribe le pide a los congresistas que mientras no estén en la cárcel, por favor le voten la reforma tributaria”.