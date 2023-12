“Las UCI salvaron miles de vidas en Colombia”, dice Luis Hernández, director de la facultad de Medicina de los Andes

LUIS HERNÁNDEZ: No es cierto, no fue un negocio. El manejo de las UCI se hizo en un momento muy difícil para Colombia. El ministro, al hacer esa afirmación, está demeritando el gran esfuerzo de las personas que estuvieron en la primera línea hospitalaria. El personal de salud hizo un manejo adecuado de las unidades de cuidado intensivo, aquí no vimos situaciones como se dieron en otros países, por ejemplo, de personas tiradas en la calle esperando una UCI. Así que son desafortunadas las declaraciones del ministro de Salud y buscan afectar al Gobierno anterior sin ningún criterio.