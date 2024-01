“No podemos tener servidores públicos mediocres”: David Luna liderará moción de censura en contra de la ministra de Deporte

D.L.: Yo creo que la ministra Rodríguez no tiene ni defensa ni argumentos. Lo peor es que perdió la vergüenza, porque lo primero que hubiera hecho yo estando en sus pantalones es renunciar. Claramente cometió una omisión que le costó al país una vergüenza internacional y seguramente un atraso enorme y una pérdida de ingresos para el Atlántico, para Barranquilla y para Colombia. La ministra no tiene ni herramientas ni argumentos para defenderse porque hasta el mismo Gobierno la ha acusado de ineficiente y de olvidadiza.

D.L.: No, la Constitución es clarísima al señalar que la renuncia de un ministro o la declaratoria de insubsistencia no evita que la moción de censura pueda adelantarse, motivo por el cual quienes hemos firmado acordamos que vamos a adelantar el debate. Creo que el precedente que el Senado de la República debe enviar es contundente. Acá no podemos tener servidores públicos mediocres ni servidores públicos que no estén comprometidos con el desarrollo del país.