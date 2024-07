“Este es un país con recursos, con gente buena y que trabaja”

Jorge Cárdenas Gutiérrez: No. Jamás a nuestra generación le tocó vivir una crisis tan extensa y tan profunda. Una crisis que el país no había vivido en los últimos 100 años.

L.C.V.: ¿Cómo compararía al presidente Iván Duque con otros mandatarios de los que usted ha sido testigo?

J.C.: Le doy una muy buena calificación porque me parece un hombre profundamente inteligente, comunicador y muy espontáneo en su comunicación con la sociedad y con la gente.

L.C.V.: Uno de los riesgos que trae la pandemia es alimentar los cantos de sirena de los populistas. ¿Ve usted al país en manos de caer en esos cantos de sirena?

J.C.: Al populismo hay que rechazarlo. La mejor forma de derrotarlo es fortalecer los partidos de centro derecha como el Conservador y de centro izquierda como el Liberal. El país debe iniciar un nuevo ciclo político recuperando un patrimonio de 200 años representando en sus dos partidos.

L.C.V.: ¿A quién ve cómo líderes hacia el futuro?

J.C.: El país cuenta con una nueva generación de líderes preparados que conocen el manejo de las políticas públicas y tienen experiencia. Hay buenas reservas para asegurar que el país estará bien conducido.

L.C.V.: No me dijo un nombre de alguien…

J.C.: No lo tengo. Es una escogencia difícil en un abanico amplio que hay hoy.

L.C.V.: Su hijo ha tenido unos cargos muy importantes. ¿Lo ve como presidente?

J.C.: Tengo que decir con un poco de falta de prudencia, que es uno de los líderes importantes de Colombia, con criterio y una formación importante para las políticas que el país necesita. Pero hay varios más.

L.C.V.: ¿Qué le falta a su hijo para ser presidente?

J.C.: Eso sí que lo digan los demás, porque es muy cercano para opinar uno. (Risas).

L.C.V.: ¿Ha perdido el café el impulso y la fuerza que tenía antes?

J.C.: No. Obviamente las instituciones ya no son las mismas que hace diez o 15 años. Ha cambiado el país, han cambiado las instituciones y la Federación ya no puede hacer tantas cosas como hizo en el pasado porque ya no dispone de los mismos recursos. Han cambiado las normas y las políticas en general, pero la realidad es que la Federación y el gremio cafetero siguen siendo un gran soporte de la economía colombiana. Creo que se está haciendo lo debido con nuevas tecnologías, variedades de café y tipos de desarrollo, además de productividad e innovación en las zonas cafeteras.