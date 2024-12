¿Es el momento adecuado para comprar acciones?

Para hacerlo usted dispone de intermediarios que están autorizados por la Superintendencia Financiera y por la Bolsa de Valores de Colombia para representarlo a usted y comprar los títulos de las empresas. Si ya probó hacer inversiones en renta fija (CDT’s o bonos) tal vez piense que ha llegado el momento de probar suerte en el mercado de renta variable. Pero antes debe conocer algunos indicadores de la economía.

Según una encuesta de Davivienda Corredores sobre el mercado bursátil, en términos generales, la perspectiva de los inversionistas institucionales sobre el mercado accionario local es positiva; para los próximos tres meses la mayoría espera que el índice COLCAP se ubique cerca de 1,630 puntos y que, en promedio, el retorno sin dividendos del año completo sea de 17,12%, lo que implicaría niveles cercanos a los actuales.

“Sin embargo, es importante resaltar que frente a la expectativa de retorno del año 2019, la moda de la encuesta es de 25%, lo cual sigue confirmando la visión positiva frente al mercado accionario para el presente año”, dice el grupo de investigaciones económicas de esta firma.

Lo anterior, obedece a que cerca del 48% de los encuestados considera que el mercado se encuentra subvalorado entre 5% y 15%, y el 52% considera que el mercado está justo; es decir, que ninguno de los que participó en la encuesta piensa que el mercado esté sobrevalorado. Lo anterior puede estar explicado porque a pesar de la rápida valorización del mercado en los primeros tres meses del año, “lo que el mercado realmente hizo fue volver a los niveles de precio del índice Colcap de julio de 2018 y se encuentra lejos de sus máximos históricos, aún cuando se espera que el crecimiento de las utilidades por acción siga siendo atractivo”.

No solo hay que conocer la opinión de los analistas del mercado y profesionales de inversión que ven cómo están los índices de la bolsa. También hay que prestarle atención a las señales de la economía, principalmente a las expectativas de crecimiento del país. Un informe del Banco Itaú en Colombia advierte que en el transcurso de estos días, el próximo miércoles 15 de mayo, el DANE presentará el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año.

“El crecimiento del PIB fue del 2,7% durante todo el año pasado, repuntando desde el 1,4% de 2017 (revisado a la baja desde el 1,8%). El crecimiento en 2018 fue liderado por la administración pública (+ 4.1% vs. 3.5% en 2017), comercio (+ 3.1% vs. 1.9% en 2017) y actividades profesionales (+ 5.1% vs. 1.3% un año antes). La minería se aceleró pero aún se mantuvo como un lastre (-0.8% vs. - 5.7% en 2017).

“Para el primer trimestre del año, esperamos un crecimiento anual de 3,0% que estaría impulsado de nuevo por el sector público y por un buen comportamiento de la industria. Por su parte, la agricultura y la minería contendrían el avance de la actividad durante el primer trimestre. Para todo el año, prevemos un crecimiento de 3,1%”, señala esta firma.

Los comportamientos de algunas acciones

Bancolombia, ISA y Avianca son acciones que están en el radar de los inversionistas. De acuerdo con un reporte elaborado por la comisionista Global Securities, la acción de Bancolombia muestra una recuperación luego del rebalanceo del Colcap y da señales de cambio de tendencia luego de resultados financieros superiores a los estimados por el mercado.

“Consideramos que desde el punto de vista fundamental y de mercado la acción tiene la posibilidad de registrar nuevos máximos, aunque dependerá del entorno internacional. Cambiamos nuestra recomendación de neutral a compra con $45.000 para la especie preferencial”, dice el reporte para este lunes 13 de mayo de 2019.

De otro lado, la acción de ISA mantiene un comportamiento lateral, el cual se podría prolongar luego del anuncio de la reanudación de la venta, donde modifica el precio de la venta a $15.700 por acción, un incremento del 10% del precio anterior. “Cabe recordar que la primera etapa se prolongará desde el 13 de mayo hasta el 31 de mayo. Consideramos que el precio de la acción se podría mantener cerca de este precio, a pesar de los buenos resultados financieros”, señala.

Una que no pasa por un buen momento es Avianca, cuyo título ha presentado demasiada volatilidad. La aerolínea junto con ETB son las únicas acciones con variación negativa en su precio en lo corrido en el primer tramo de 2019. Respecto a Avianca, los resultados de la operación de ‘liability management’ que se realizaría serán muy relevantes como indicador de la capacidad de la compañía de refinanciar los altos compromisos que tiene en los próximos años. La caída en la acción este año llega al 12% y ETB baja un 3,2%, señala Davivienda Corredores.

Las recomendaciones

Para Davivienda Corredores, existe un grupo de ‘top picks’, compañías que pueden tener retornos en su precio superiores a lo esperado. Están conformadas por los títulos de Grupo Sura, Cementos Argos y Grupo Energía Bogotá que continúan mostrando rentabilidades esperadas atractivas.

Grupo Sura ha crecido un 4,2%, Grupo Argos sube un 1,4% y Grupo de Energía de Bogotá sube este año un 23,2%. Por su parte, la recomendación de compra de Global Securities es para acciones de Grupo Sura (preferencial y ordinaria), las de Cemargos (Preferencial y Ordinaria), Grupo Argos y Grupo de Energía de Bogotá.

Por su parte, un reporte del grupo de investigaciones de Valores Bancolombia señala que hay acciones para sobreponderar la posición pero con carácter especulativo. Es el caso de títulos como Corficolombiana, Enka, ETB, Avianca y Cemex Latam Holdings. Según el informe, Corficolombiana podría alcanzar un precio de $32.300 (el 10 de mayo cerró en $14.580). El de Enka podría llegar a $14 (actualmente ronda los $8), el de ETB que está en $243 podría alcanzar los $525 y Avianca que se cotiza en los $1.460, estaría en los $4.910.

