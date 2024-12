Los colaboradores con un alto nivel de compromiso en sus organizaciones son apetecidos por las áreas de recursos humanos, pues su trabajo y aporte resultan clave en la generación de valor.



Pero, ¿qué tan comprometidos son hoy los trabajadores? Todo indica que no tanto como las empresas y sus líderes quisieran. El estudio Global Human Capital Trends 2015: Leading in the New World of Work, realizado por la firma Deloitte, muestra que este es el principal problema que afrontan los directivos y responsables de recursos humanos de las grandes compañías empleadoras.



Sin embargo, no es el único. Otros aspectos como las brechas de liderazgo y el estrés laboral –que aumenta debido a las condiciones del entorno empresarial–, también preocupan a los empresarios.



Estos resultados evidencian que las áreas de recursos humanos están en una encrucijada y su desafío implica ser más ágiles, entender el negocio y desarrollar estrategias efectivas para atraer y retener talento.



Para tener en cuenta



***

Marcela Montenegro

Gerente de capital humano de Deloitte



En Colombia la cultura organizacional y el compromiso son la mayor preocupación de las organizaciones. El 87% dice que el tema es importante para el desarrollo de su plan de negocios y algunas de las estrategias para avanzar en este tema son lograr que el trabajo sea significativo para los colaboradores y que haya un mayor foco en temas de liderazgo. Las empresas trabajan para que las personas encuentren valor en lo que hacen.



***

Álvaro Hincapié

Presidente de Enka



Lo primero que hay que tener claro es que la estructura de las compañías y su estrategia la ejecutan personas y, por eso, los líderes de las mismas deben involucrarse en los procesos de selección, con miras a ubicar colaboradores que trabajen con compromiso y en la misma dirección de la empresa. Esto debe estar enmarcado en un círculo de ética y transparencia, por lo que en los procesos de selección no se deben tener en cuenta solo los títulos.







1| Decisiones de valor. Es importante diseñar el área de recursos humanos con un enfoque más de consultoría y de servicio y no solamente para mantener la eficiencia en los procesos administrativos.



2| Redes de excelencia . Los procesos de reclutamiento, desarrollo y entrenamiento deben ser implementados de manera local. Es decir, si una empresa colombiana tiene operaciones en Europa, estos procesos deben hacerse allá y no en el país. Mientras más cerca esté el área de recursos humanos de la organización, mejores resultados obtendrá.



3| Procos de promociónes . Es clave adelantar procesos rigurosos de promoción. La investigación demostró que cerca de 40% de los directores de recursos humanos vienen de otras áreas del negocio. Sin embargo, es importante hacerse la pregunta si estos cambios se están dando de forma planeada o accidental.



4| Inversión en habilidades . Las compañías deben invertir en el desarrollo de habilidades del área de gestión humana. Es clave desarrollar capacidades como enfoque de negocio, consultoría, diseño organizacional y análisis. Debe haber capacitaciones orientadas a fortalecer y empoderar al personal de gestión humana.