El desarrollo de las energías renovables no convencionales es uno de los principales retos para el Gobierno, con una meta muy ambiciosa: pasar de 0,5% de participación en el total de la generación a casi 10%.

Pero el camino no ha sido fácil. En febrero pasado hizo una movida que no salió como el Ministerio de Minas y Energía lo esperaba. Aunque algunos proyectos quedaron incluidos en la subasta del cargo por confiabilidad, la primera subasta de renovables no convencionales fracasó. Desde ese momento el Gobierno empezó a hacer los ajustes para adelantar una nueva subasta para los contratos de largo plazo y alcanzar la meta de tener unos 1.500 MW de capacidad instalada en energías eólicas y solares, principalmente.

Y la segunda fue la vencida. A finales de octubre, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció el éxito de este proceso: en menos de un año el país superó la meta de incorporación de fuentes no convencionales de energías renovables, pasando de menos de 50 MW a más de 2.200 MW de capacidad instalada para el año 2022. Es decir, superó la meta del cuatrenio dos años antes en 50%.