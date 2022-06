¡70 años de majestad!: las tormentas, dolores y secretos de la Reina Isabel II

Una vez, Isabel se trenzó en una pelea con la Reina Madre, que le espetó: “¿quién crees que eres?”, a lo que su hija contestó: “la reina, mami, la reina”. El chiste refleja su humor pícaro, pero no su real modo de ser. Sus amigos y empleados apuntan que nunca impone su rango y que es humilde, pues para ella reinar es una vocación religiosa a la que debe responder hasta su último suspiro, como lo prometió al cumplir 21 años. Por eso no abdica.

Según The Times, para hacerse una idea de cuánto ha abarcado la reina, si su coronación fue vista por 20 millones de espectadores en el entonces raro televisor en casa de un privilegiado vecino, la de su sucesor la presenciarán miles de millones, muchos desde su teléfono inteligente. Si en 1955 la casa real envío 395 telegramas de felicitación a ciudadanos que cumplían 100 años, en 2020 la cifra ascendió a 16.254.

Y pensar que cuando subió al trono recibió los pedazos rotos de un imperio en que no se ponía el sol. Le esperaba ceder, con una sonrisa, más poder del que habían perdido sus antecesores. No tenía cómo definir una era, como Isabel I o Victoria I, señaló el diario. Pero a punta de constancia, de leer el ánimo de la nación, de vivir en el presente y de hacerse la mujer confiable y digna con la que todos quieren ser asociados, regeneró el trono.

Por primera vez en 59 años, la monarca no dio su tradicional discurso ante el Parlamento. A sus 96 años, decidió cederle ese honor al príncipe Carlos, quien cada vez atiende más compromisos en reemplazo de Isabel.

A punto de los cien años, ha envejecido, pero no caducado, no gobierna pero sí ostenta autoridad. Maestra del soft power, no está en el crepúsculo sino en la cima, mientras que su reinado y su vida extraña y compleja engrosan los anales de los récords y la historia.