Con licencia para delinquir: En Córdoba hay corrupción local y nacional

Jorge Elías Manzur Jattin , elegido para el periodo 1992-1994, fue condenado en 1996 por la Corte Suprema de Justicia a 48 meses de prisión por concusión. Manzur Jattin pidió un soborno a un particular para adjudicarle la licitación del chance. Firmado el contrato, el particular invitó a su casa al gobernador y lo grabó mientras hablaban del pago. El soborno era de 70 millones de pesos.

El particular, Pedro Ghisays Chadid, giró un cheque por un primer pago de 20 millones de pesos a nombre propio y lo endosó a favor de un amigo del gobernador. Este reconoció que su voz en la grabación era auténtica. Ghisays Chadid entregó el casete de la grabación a la Fiscalía y denunció públicamente el caso. Con base en ese casete se abrió la investigación penal. Según Ghisays, en una licitación anterior el gobernador le pidió 100 millones de pesos. Agregó: “Volvimos a reunirnos y esta vez ‘rebajó’ su pedido. No encontrando otra salida posible que complacer las pretensiones del gobernador, acepté pagar, pero con la intención de denunciar los hechos dolosos de que yo y la empresa éramos víctimas. Pensé en lo difícil que sería para mí probar los hechos y entonces se me ocurrió citarlo a mi residencia para cerrar el negocio y aprovechar esa oportunidad para grabar las conversaciones. Convinimos la cita. Cuando él llegó a mi residencia ya yo tenía preparada y oculta una grabadora”.