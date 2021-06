Informe especial | Covid en Colombia, así nos devora el pico más mortal

El país ha llegado a los momentos más difíciles de la pandemia. Desde hace más de un mes Colombia tiene las clínicas y los hospitales a tope, con las unidades de cuidados intensivos por encima del 97 %. Pero Colombia no solo vive un drama de salud, sino también un drama económico: después de un año de pandemia, el empresariado y el comercio no tienen otra opción más que abrir. El país está entre la espada y la pared. Ahora no hay restricciones y todo el comercio está abierto, desde centros comerciales hasta cafés, bares y discotecas, con un plan de vacunación que si bien se ha acelerado en las últimas semanas, se demorará en llegar a los menores de 40 años, así que el llamado es uno solo: hay que cuidarse. Estadísticas recientes demuestran que los más jóvenes ocupan con mayor celeridad las UCI. Lea la historia.