Las marcas de consumo masivo que prefieren los adultos

Margarinas: se esparce fácil

La Fina conserva su liderato en el top of mind de la categoría de margarinas y recupera el indicador que tenía en 2019, con 42 por ciento. Le sigue Rama, que pierde un punto porcentual y queda en 20 por ciento, y el ‘no recuerda’ cae 4 puntos porcentuales y queda en 14 por ciento, la menor cifra de los últimos cinco años. Campi llega al 7 por ciento tras ganar dos puntos porcentuales y registra su indicador más alto desde 2015. La Fina tiene su fortaleza en Bogotá, donde su top of mind es del 55 por ciento, al igual que en el estrato 3, en el que para una de cada dos personas es la marca más recordada. Por segmentos de edad, en los adultos de 35 a 49 años llega al 50 por ciento su recordación, mientras que en los mayores de 50 años es del 48 por ciento. Rama tiene el 53 por ciento de recordación en Barranquilla, y supera el 32 por ciento en Medellín; en los estratos 4, 5 y 6 registra el 27 por ciento. Para Campi, Barranquilla y Medellín (con casi 8 por ciento) son las ciudades donde tiene mayor recordación. En innovación y confianza también gana La Fina, que alcanza las mayores percepciones con 40 y 34 por ciento de los encuestados, respectivamente. Rama le sigue con 25 por ciento (innovación) y 27 por ciento (confianza). Campi llega en estos dos indicadores a doble dígito.

Salsa de tomate: un líder sólido

Fruco es la gran líder en el top of mind de salsa de tomate y recupera el 81 por ciento que había alcanzado en 2019. Su gran fortaleza está en Bogotá, donde logra el 84 por ciento e igual porcentaje en el estrato 2. Sin embargo, su top of mind más alto lo tiene en el segmento de adultos de 35 a 49 años, donde llega al 90 por ciento, mientras que en los de 18 a 24 años obtiene el 84 por ciento. El segundo lugar no alcanza a registrar el doble dígito en top of mind, y lo comparten San Jorge y La Constancia, que llegan al 5 por ciento. En Cali, San Jorge tiene su mayor recordación con 12 por ciento, y en el grupo de edad de 18 a 24 años supera el 11 por ciento. Por su parte, La Constancia llega al 7 por ciento también en Cali, y en los adultos mayores de 50 años alcanza el mismo porcentaje. En innovación y confianza, Fruco lidera con 81 y 89 por ciento, respectivamente. Es un líder sólido.

Chocolatinas: va planeando

Con 79 por ciento, Jet continúa como marca líder absoluta en el top of mind de la categoría de chocolatinas y mantiene el porcentaje del año anterior. Jumbo se recupera de la caída de 2020 y gana 5 puntos porcentuales; alcanza el 10 por ciento y con ello registra el indicador más alto durante la medición. En Bogotá, Jet tiene el 82 por ciento de recordación, y en Medellín, el 80 por ciento; a la vez que en los estratos de mayores ingresos llega al 80 por ciento. Donde se ve movimiento es en los grupos de edad: mientras en el segmento de 35 a 49 años el top of mind alcanza el 86 por ciento y en los mayores de 50 años el 80 por ciento, en los adultos más jóvenes –de 18 a 24 años– el registro fue del 66 por ciento. Jumbo tiene su mejor registro en Cali con más del 14 por ciento, y en los estratos 2 y 3 supera el 11 por ciento; en los adultos más jóvenes llega a cerca del 27 por ciento. En materia de innovación y confianza, Jet ratifica el liderazgo que tiene en el top of mind. En innovación es la abanderada de la categoría para los encuestados, con el 72 por ciento, y los niveles de confianza llegaron al 74 por ciento.

Recordación como arroz

Diana ratifica su liderazgo en el top of mind de la categoría con 48 por ciento, 2 puntos porcentuales más que el año pasado. Con esta cifra no solo mantiene su tendencia creciente, sino que alcanza su mayor recordación a lo largo de todo el estudio. Le sigue Roa, que se recupera tras la caída del año pasado y aumenta 6 puntos porcentuales, hasta llegar a 29 por ciento. Florhuila cede terreno y baja a un dígito, perdiendo 2 puntos porcentuales. Diana obtiene en Barranquilla un top of mind de 63 por ciento y en Bogotá llega a 51 por ciento. Por género, en las mujeres alcanza 52 por ciento frente a cerca de 44 por ciento en los hombres, y, por estratos, en el 2 obtiene 55 por ciento. En el grupo de edad de 18 a 24 años, su top of mind supera el 56 por ciento. Roa tiene en Cali su mejor registro, 40 por ciento, como la marca de arroz más recordada en esa ciudad. Y en hombres llega a 35 por ciento. También en el segmento de 18 a 24 años logra su mayor indicador por grupos de edades con 34 por ciento. Diana alcanza los mayores niveles de innovación y confianza en la categoría con 44 y 43 por ciento, respectivamente, en tanto que Roa llega a 34 y 35 por ciento.

Pastas alimenticias: se cierra la brecha

Aunque mantiene el liderazgo en el top of mind en la categoría con 46 por ciento, Doria trae una tendencia decreciente y en las últimas tres mediciones ha perdido 9 puntos porcentuales. En sentido contrario, La Muñeca ganó este año 9 puntos porcentuales y llegó a 36 por ciento, cerrando la brecha 10 puntos. En 2018 alcanzó a estar en 28 puntos. Doria tiene en Bogotá y Medellín sus recordaciones más altas con 57 y 56 por ciento, respectivamente, y en los adultos de más de 50 años llega a 52 por ciento. En el estrato 3 alcanza el 49 por ciento, igual porcentaje en hombres. La Muñeca, por su parte, es la marca de pastas más recordada en Cali con más del 67 por ciento, y también en Barranquilla con el 40 por ciento. En las mujeres llega a cerca del 40 por ciento de top of mind, y en los adultos de 18 a 34 años registra 40 por ciento. Si bien en top of mind Doria cedió terreno, en innovación y confianza es la líder y es considerada como la más innovadora de la categoría y la que genera más confianza con 51 y 56 por ciento, respectivamente. La Muñeca, en los dos indicadores, registra 31 por ciento.

Galletas: crujiente competencia

Saltín Noel gana 7 puntos porcentuales en la medición de este año y llega a 37 por ciento en el top of mind de la categoría, ratificando su liderazgo y aumentando las diferencias. Medellín y Barranquilla son las ciudades donde registra la mayor recordación con 60 y 57 por ciento, respectivamente. En los estratos 4, 5 y 6 contabiliza más de 45 por ciento, y en el grupo de edad de 18 a 24 años tiene cerca de 42 por ciento. Ducales, a pesar de perder 2 puntos porcentuales con respecto al año pasado, mantiene el segundo lugar con 14 por ciento, y en Cali obtiene su mejor indicador con 25 por ciento de top of mind. En el estrato 2 alcanza 17 por ciento, al igual que en el segmento de 25 a 34 años. Festival subió 4 puntos, llega a 12 por ciento y alcanza el tercer lugar. En Bogotá tiene su mejor registro con casi 18 por ciento de top of mind. Saltinas La Rosa y Noel sin especificar empatan con 9 por ciento. Saltín Noel, con su tradición y fortaleza, ha logrado ganarse la confianza de los consumidores y también es percibida como la marca más innovadora de la categoría con 31 por ciento (confianza) y 21 por ciento (innovación). Noel sin especificar tiene el segundo nivel de confianza con 15 por ciento,y Festival es la segunda marca más reconocida como innovadora con 15 por ciento.

Cigarrillos: continúa encendido