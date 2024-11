"Estamos yendo hacia un populismo rancio": Jon Lee Anderson

¿Qué ocurrirá con la democracia de América Latina si Trump es reelegido? Esta fue la pregunta que respondió el periodista de The New Yorker Jon Lee Anderson en Semana en vivo. Su gran preocupación es el auge del populismo y lo que conlleva. “Lo que estoy viendo es tendencia del declive de la izquierda en la región, es más allá, estamos yendo hacia un populismo rancio, en donde los presidentes que toman el poder desdeñan las estructuras de la democracia , que se supone que sirven para la separación de poderes y empiezan a minarlos estando en la casa presidencial, esto es el playbook, la libreta, de Trump”, explicó.

El periodista de The New Yorker, Jon Lee Anderson, considera que Trump “tiene que perder en noviembre”, pero que aún si así fuera, tendría tiempo para hacer “mucho daño” antes de dejar la Casa Blanca. “En Estados Unidos después de la elección el presidente está ahí todavía casi tres meses, en ese tiempo puede hacer mucho daño a la democracia, porque desde hace tres años y medio ha estado minando las instituciones democráticas. Mira a Pompeo, a su perro ladrador, muy guerrerista”, explicó.

Lo primero que vaticina es un conflicto impulsado por Estados Unidos contra Venezuela, y por tanto un colapso repentino del régimen de Maduro que se podría dar en cualquier momento, y que terminaría en un conflicto que afectaría a Colombia.

“No creo que se atrevan a una intervención militar antes de la elección, no, van a hacer cositas, pero si vuelve a ganar no tengo ninguna duda de que eso está organizado, eso lo van a hacer. Trump aunque no es intervencionista en el medio oriente siempre ha creído que lo de Venezuela le ofende, porque es su patio trasero, él sí quiere limpiarlo. Los que vienen detrás de él los cubanos-americanos que dirigen la política hacia la región quieren Caracas y quieren La Habana, pronostico conflicto y muchos enfrentamientos”, aseguró.

Este panorama, que “se ve color de hormiga”, como dice Anderson, se une a los efectos nefastos que tendrá la pandemia sobre países que ya antes tenían problemas sociales muy graves y economías no tan estables.