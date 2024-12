Una estación meteorológica automática en el Campamento 2 de Everest transmite datos casi en tiempo real sobre las condiciones climáticas a más de 5.000 metros. Foto: Eric Draft / National Geographic

Vale la pena tomar el riesgo

Tanto para los científicos como para cualquier persona que decida ir al Everest, el riesgo de morir es latente. La falta de oxígeno, los vientos asesinos y, por supuesto, las altísimas temperaturas son factores que estarán presentes a lo largo de la travesía, aunque estos, de cierta forma se pueden sortear. Sin embargo, el riesgo de una avalancha, por ejemplo, es completamente incontrolable. “Estábamos conscientes de que había un riesgo que no podíamos reducir, pero las apuestas para conseguir datos e información sobre el hielo a más de 5.000 metros de altura, eran muy altas”, explica Matthews.

El derretimiento de los glaciares no es nuevo. De hecho, a medida que aumenta el calentamiento global, también aumentan este tipo de casos en los glaciares del mundo. Por esta razón, aunque el caso del Everest no deja de ser grave, no es el primero y por desgracia, mientras el humano no cambie sus hábitos, tampoco será el último. Una de las conclusiones más preocupantes de la expedición es que los picos más altos podrían estar derritiéndose. Las altas temperaturas están calentando la superficie hasta llegar al punto de derretimiento, incluso aunque el aire esté mucho más frío.